Во Франции мужчина, пытаясь убить муху, случайно взорвал свой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во Франции пенсионер пытался убить муху электрической мухоловкой и случайно взорвал свой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
"Во Франции мужчина разрушил часть своего дома, пытаясь убить муху. 80-летний мужчина как раз собирался ужинать, но его раздражала муха, которая жужжала над ухом.
Он решил уничтожить насекомое электрической мухоловкой, которая как раз и предназначена для уничтожения мух и жуков. Началась погоня. В доме в селе Паркуль-Шено стоял газовый баллон. Реакция между электрическим разрядом с мухоловки и газом вызвала взрыв, разрушив кухню и частично повредив крышу дома", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что по данным местных СМИ, мужчине удалось спастись, он получил только ожоги рук.
Также указано, что судьба мухи неизвестна.
"Мужчина временно живет в местном кемпинге, пока его родственники ремонтируют дом", - указано в сообщении.
Напомним, в Николаеве задержали мужчину за попытку взорвать жилой дом.