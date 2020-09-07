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Во Франции мужчина, пытаясь убить муху, случайно взорвал свой дом

Киев • УНН

 • 24987 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Во Франции пенсионер пытался убить муху электрической мухоловкой и случайно взорвал свой дом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Во Франции мужчина, пытаясь убить муху, случайно взорвал свой дом

"Во Франции мужчина разрушил часть своего дома, пытаясь убить муху. 80-летний мужчина как раз собирался ужинать, но его раздражала муха, которая жужжала над ухом.

Он решил уничтожить насекомое электрической мухоловкой, которая как раз и предназначена для уничтожения мух и жуков. Началась погоня. В доме в селе Паркуль-Шено стоял газовый баллон. Реакция между электрическим разрядом с мухоловки и газом вызвала взрыв, разрушив кухню и частично повредив крышу дома", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что по данным местных СМИ, мужчине удалось спастись, он получил только ожоги рук.

Также указано, что судьба мухи неизвестна.

"Мужчина временно живет в местном кемпинге, пока его родственники ремонтируют дом", - указано в сообщении.

Напомним, в Николаеве задержали мужчину за попытку взорвать жилой дом.

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