У Франції через вибух піротехніки загинула одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Франції через необережне поводження з піротехнікою у новорічну ніч 50 людей отримали поранення, одна людина загинула. Про це УНН повідомляє з посиланням на Dernieres Nouvelles d’Alsace.
Загалом на сході Франції 50 осіб отримало поранення в новорічну ніч через використання петард. У місті Агно під час роботи з петардою загинув чоловік років тридцяти.
Наразі за розпорядженням прокуратури Страсбурга проводиться розслідування з метою з’ясування обставин його смерті.
Також, серед постраждалих 31 особа зазнала тимчасових травм, 17 людей отримало тілесні ушкодження. Окрім того, 43% жертв отримали травми рук і 20% очей.
Нагадаємо, у Барселоні 14 людей постраждали внаслідок вибуху у церкві.