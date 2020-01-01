Во Франции из-за взрыва пиротехники погиб один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Во Франции из-за неосторожного обращения с пиротехникой в новогоднюю ночь 50 человек получили ранения, один человек погиб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Dernieres Nouvelles d’Alsace.
Всего на востоке Франции 50 человек получили ранения в новогоднюю ночь из-за использования петард. В городе Агно при работе с петардой погиб мужчина лет тридцати.
Сейчас по распоряжению прокуратуры Страсбурга проводится расследование с целью выяснения обстоятельств его смерти.
Также, среди пострадавших 31 человек потерпела временных травм, 17 человек получили телесные повреждения. Кроме того, 43% жертв получили травмы рук и 20% глаз.
Напомним, в Барселоне 14 человек пострадали в результате взрыва в церкви.