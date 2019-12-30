У Барселоні 14 людей постраждали внаслідок вибуху у церкві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше 14 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху на дзвіниці в одній з церков в місті Сентеллес в іспанській провінції Барселона. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Twitter каталонської служби екстреної допомоги.
"Щонайменше 14 людей з різними опіками у результаті вибуху в Сентеллесі", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає місцеве видання CCMA, щонайменше 14 отримали поранення, троє з яких серйозні. Як зазначається, під час фестивалю стався, ймовірно, піротехнічний вибух на дзвіниці.
Нагадаємо, у центрі Берліна влаштували поліцейську операцію через повідомлення про стрілянину.