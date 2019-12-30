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У Барселоні 14 людей постраждали внаслідок вибуху у церкві

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Щонайменше 14 людей постраждали в понеділок в результаті вибуху на дзвіниці в одній з церков в місті Сентеллес в іспанській провінції Барселона. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення у Twitter каталонської служби екстреної допомоги.

"Щонайменше 14 людей з різними опіками у результаті вибуху в Сентеллесі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає місцеве видання CCMA, щонайменше 14 отримали поранення, троє з яких серйозні. Як зазначається, під час фестивалю стався, ймовірно, піротехнічний вибух на дзвіниці.

Нагадаємо, у центрі Берліна влаштували поліцейську операцію через повідомлення про стрілянину.

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