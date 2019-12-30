В Барселоне 14 человек пострадали в результате взрыва в церкви
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. По меньшей мере 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в городе Сентеллес в испанской провинции Барселона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение в Twitter каталонской службы экстренной помощи.
"По меньшей мере 14 человек с различными ожогами в результате взрыва в Сентеллесе", - говорится в сообщении.
Как отмечает местное издание CCMA, по меньшей мере 14 получили ранения, трое из которых серьезные. Как отмечается, во время фестиваля произошел, вероятно, пиротехнический взрыв на колокольне.
Напомним, в центре Берлина устроили полицейскую операцию из-за сообщения о стрельбе.