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У фракції коаліції очікують якнайшвидшого розгляду у ВР законопроекту про реінтеграцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Фракція "Народний фронт" обіцяє жорстко реагувати, якщо Верховна Рада терміново не розглядатиме проект про відновлення територіальної цілісності України (№7163) та інші пропозиції, спрямовані проти держави-окупанта. Про це у понеділок заявив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак на засіданні погоджувальної ради ВР, передає кореспондент УНН.

"Законопроект 7163 треба терміново вносити в зал... Якщо законопроект будуть затягувати, наша реакція буде жорсткою", - сказав він.

За словами М.Бурбака, фракція також наполягає на введенні візового режиму з РФ та на розгляді всіх інших ініціатив, спрямованих проти Росії.

Нагадаємо, нардеп І.Фріз заявила, що законопроект про реінтеграцію розглянуть в Раді не раніше листопада.

Українські Національні Новини

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