У фракції коаліції очікують якнайшвидшого розгляду у ВР законопроекту про реінтеграцію

"Законопроект 7163 треба терміново вносити в зал... Якщо законопроект будуть затягувати, наша реакція буде жорсткою", - сказав він.

За словами М.Бурбака, фракція також наполягає на введенні візового режиму з РФ та на розгляді всіх інших ініціатив, спрямованих проти Росії.

Нагадаємо, нардеп І.Фріз заявила, що законопроект про реінтеграцію розглянуть в Раді не раніше листопада.