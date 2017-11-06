Во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60575 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128912 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107366 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109913 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108065 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105670 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102667 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 146675 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции

Киев  •  УНН

 • 4490 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Фракция "Народный фронт" обещает жестко реагировать, если Верховная Рада срочно не будет рассматривать проект о восстановлении территориальной целостности Украины (№7163) и другие предложения, направленные против государства-оккупанта. Об этом в понедельник заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.

"Законопроект 7163 надо срочно вносить в зал... Если законопроект будут затягивать, наша реакция будет жесткой", - сказал он.

По словам М.Бурбака, фракция также настаивает на введении визового режима с РФ и на рассмотрении всех других инициатив, направленных против России.

Напомним, нардеп И.Фриз заявила, что законопроект о реинтеграции рассмотрят в Раде не раньше ноября.

Украинские Национальные Новости

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