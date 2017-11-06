Во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции

"Законопроект 7163 надо срочно вносить в зал... Если законопроект будут затягивать, наша реакция будет жесткой", - сказал он.

По словам М.Бурбака, фракция также настаивает на введении визового режима с РФ и на рассмотрении всех других инициатив, направленных против России.

Напомним, нардеп И.Фриз заявила, что законопроект о реинтеграции рассмотрят в Раде не раньше ноября.