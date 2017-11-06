Во фракции коалиции ожидают скорейшего рассмотрения в ВР законопроекта о реинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Фракция "Народный фронт" обещает жестко реагировать, если Верховная Рада срочно не будет рассматривать проект о восстановлении территориальной целостности Украины (№7163) и другие предложения, направленные против государства-оккупанта. Об этом в понедельник заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак на заседании согласительного совета ВР, передает корреспондент УНН.
"Законопроект 7163 надо срочно вносить в зал... Если законопроект будут затягивать, наша реакция будет жесткой", - сказал он.
По словам М.Бурбака, фракция также настаивает на введении визового режима с РФ и на рассмотрении всех других инициатив, направленных против России.
Напомним, нардеп И.Фриз заявила, что законопроект о реинтеграции рассмотрят в Раде не раньше ноября.