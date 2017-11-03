У Фінляндії спростували слова Лаврова про запрошення РФ співпрацювати в боротьбі з гібридними загрозами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що недавно говорив з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні (СБ), який, за його словами, запросив Росію співпрацювати з розташованим в Гельсінкі центром з протидії гібридним загрозам. У Гельсінкі спростували інформацію про запрошення, передає УНН з посиланням на Yle.
Повідомляють, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у вівторок виступив з промовою, в якій він, зокрема, розкритикував США і деякі європейські країни за русофобію.
Лавров повідомив, що Росія зацікавлена у співпраці з Європейським центром з протидії гібридним загрозам незважаючи на те, що вважає його антиросійським.
Також він повідомив, що недавно говорив з міністром закордонних справ Фінляндії Тімо Сойні (СБ), який, за його словами, запросив Росію співпрацювати з розташованим в Гельсінкі центром з протидії гібридним загрозам.
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"Я недавно зустрічався з міністром закордонних справ Фінляндії Т.Сойні, запитав у нього, чим займатиметься цей центр. Він сказав, що, напевно, усіма гібридними погрозами і що вони були б раді, якби Росія співпрацювала з цим центром", - сказав Лавров.
У свою чергу міністр Сойні спростував слова Лаврова. Згідно Сойні, саме Лавров заявив про зацікавленість Росії у співпраці з центром.
"Я ніяк не прокоментував це," - каже Сойні.
Сойні також зазначає, що членами Європейського центру з протидії гібридним загрозам можуть бути лише країни ЄС і НАТО. Про будь-яку іншу співпрацю центр приймає рішення самостійно.