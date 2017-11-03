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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 60575 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 128911 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107366 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109913 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108065 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100918 просмотра

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В Финляндии опровергли слова Лаврова о приглашении РФ сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами

В Финляндии опровергли слова Лаврова о приглашении РФ сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами

Киев  •  УНН

 • 8525 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что недавно говорил с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (СБ), который, по его словам, пригласил Россию сотрудничать с расположенным в Хельсинки центром по противодействию гибридным угрозам. В Хельсинках опровергли информацию о приглашении, передает УНН со ссылкой на Yle.

Сообщают, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил с речью, в которой он, в частности, раскритиковал США и некоторые европейские страны за русофобию.

Лавров сообщил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Европейским центром по противодействию гибридным угрозам несмотря на то, что считает его антироссийским.

Также он сообщил, что недавно говорил с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (СБ), который, по его словам, пригласил Россию сотрудничать с расположенным в Хельсинки центром по противодействию гибридным угрозам.

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"Я недавно встречался с министром иностранных дел Финляндии Т.Сойни, спросил у него, чем будет заниматься этот центр. Он сказал, что, наверное, всеми гибридными угрозами и что они были бы рады, если бы Россия сотрудничала с этим центром", – сказал Лавров.

В свою очередь министр Сойни опроверга слова Лаврова. Согласно Сойни, именно Лавров заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с центром.

"Я никак не прокомментировал это," – говорит Сойни.

Сойни также отмечает, что членами Европейского центра по противодействию гибридным угрозам могут быть лишь страны ЕС и НАТО. О любом другом сотрудничестве центр принимает решения самостоятельно.

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