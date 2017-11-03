В Финляндии опровергли слова Лаврова о приглашении РФ сотрудничать в борьбе с гибридными угрозами

Сообщают, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил с речью, в которой он, в частности, раскритиковал США и некоторые европейские страны за русофобию.

Лавров сообщил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Европейским центром по противодействию гибридным угрозам несмотря на то, что считает его антироссийским.

Также он сообщил, что недавно говорил с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (СБ), который, по его словам, пригласил Россию сотрудничать с расположенным в Хельсинки центром по противодействию гибридным угрозам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Польше открыли Платформу действий Украина-НАТО по гибридным угрозам

"Я недавно встречался с министром иностранных дел Финляндии Т.Сойни, спросил у него, чем будет заниматься этот центр. Он сказал, что, наверное, всеми гибридными угрозами и что они были бы рады, если бы Россия сотрудничала с этим центром", – сказал Лавров.

В свою очередь министр Сойни опроверга слова Лаврова. Согласно Сойни, именно Лавров заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с центром.

"Я никак не прокомментировал это," – говорит Сойни.

Сойни также отмечает, что членами Европейского центра по противодействию гибридным угрозам могут быть лишь страны ЕС и НАТО. О любом другом сотрудничестве центр принимает решения самостоятельно.