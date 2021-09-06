У Фінляндії планують скасувати соціальну дистанцію, яку ввели через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Влада Фінляндії пропонує відмовитися від обов’язкового дотримання в закритих приміщеннях безпечної дистанції у два метри. Про це повідомляє УНН за даними Yle.
Деталі
Таке рішення уряд країни ухвалив на позачерговому засіданні, яке відбулося в неділю.
Повідомляють, що із закону приберуть поняття “близького контакту”, тобто дистанції у два метри, а також визначений законом рівень зараження.
Надалі дистанцію “близького контакту” визначатимуть регіональні управління органів державної влади.
Також прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що інші обмежувальні заходи, зокрема масковий режим, скасують, коли повністю буде вакциновано понад 80% населення віком від 12 років. За її словами, це може відбутися вже у жовтні.
Нагадаємо
Із 1 вересня Фінляндія більше не вимагатиме від людей, які прибувають із країн і районів, що не належать до групи ризику, негативний тест на COVID-19 чи сертифікат про щеплення.