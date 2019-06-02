У Фінляндії неповнолітнім заборонили одружуватися
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У Фінляндії з 1 червня неповнолітні більше не зможуть укладати шлюби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yle.
"Особи, які не досягли 18 років, більше не можуть вступати в шлюб у Фінляндії, оскільки заборона на застосування спеціальних винятків набрала чинності у суботу. Тільки особи у віці 18 років і старше можуть одружуватися", - йдеться в повідомленні.
Заборона обґрунтовується турботою про інтереси дитини.
Раніше заяв на ранній шлюб було від 10 до 30 на рік. Особливий дозвіл особам молодше 17 років видавався через вагітності.
Зазначається, що Північні країни Швеції, Норвегії та Данії в останні роки заборонили шлюби неповнолітнім. Національна церковна рада вже давно сказала, що законодавство має використовуватися для запобігання дитячим шлюбам і скасування ранніх одружень.
Нагадаємо, в Україні ж у 2017 році було зареєстровано 1415 шлюбів з неповнолітніми.