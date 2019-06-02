В Финляндии несовершеннолетним запретили жениться

"Лица, не достигшие 18 лет, больше не могут вступать в брак в Финляндии, поскольку запрет на применение специальных исключений вступила в силу в субботу. Только лица в возрасте 18 лет и старше могут жениться", - говорится в сообщении.

Запрет обосновывается заботой об интересах ребенка.

Ранее заявлений на ранний брак было от 10 до 30 в год. Особое разрешение лицам моложе 17 лет выдавалось из-за беременности.

Отмечается, что Северные страны Швеции, Норвегии и Дании в последние годы запретили браки несовершеннолетним. Национальная церковный совет уже давно сказал, что законодательство должно использоваться для предотвращения детским бракам и отмены ранних браков.

Напомним, в Украине же в 2017 году было зарегистрировано 1415 браков с несовершеннолетними.