У фільмі "Загін самогубців: Місія навиліт" міг з'явитися Супермен: що завадило

Деталі

У новому інтерв'ю Ганн розповів, що спочатку він планував, що члени групи X будуть боротися проти Супермена, замість того, щоб боротися віч-на-віч зі Старр (він же "Проект Морська зірка").

"Був час, коли я думав, що загін самогубців повинен битися з Суперменом, - сказав Ганн. - Я подумав, що це була б дуже цікава історія. Потім я придумав Старр. Він персонаж, якого я люблю з коміксів. Я думаю, що він ідеальний персонаж коміксів, тому що він абсолютно безглуздий, але в той же час дуже страшний по-своєму. Те, що він робить, лякає. Коли я був дитиною, він лякав мене до чортиків...".

Чому Супермена не було у фільмі

Коли його запитали, чому Ганн не зупинився на ідеї Супермена, він сказав, що просто думав, що у Старр вийде краще.

Доповнення

"Загін самогубців: Місія навиліт" — американський супергеройський фільм, заснований на антигеройській команді DC Comics "Загін самогубців". Він є самостійним продовженням стрічки "Загін самогубців" 2016 року та одинадцятим фільмом у розширеному Всесвіті DC.

Режисером і сценаристом фільму став Джеймс Ганн. До акторського складу увійшли Ідріс Ельба, Марго Роббі, Джон Сіна, Джай Кортні, Юель Кіннаман, Натан Флліон, Віола Девіс, Сильвестр Сталлоне, Майкл Рукер, Піт Девідсон, Сторм Рейд, Тайка Вайтіті, Шон Ганн, Девід Дастмалчян, Пітер Капальді та Алісе Брага.