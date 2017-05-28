У Філіппінах близько ста загиблих внаслідок боїв між ісламістами та армією
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Унаслідок боїв між підрозділами збройних сил Філіппін та загонами ісламістів, що тривають з 24 травня на острові Мінданао, загинули вже близько ста осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Повідомляється, що серед жертв протистояння — щонайменше 18 цивільних, 13 військових та четверо поліцейських.
Зазначається, що бої точаться за місто Мараві з населенням у 200 тисяч жителів, яке кілька днів тому захопили загони близького до терористичної організації “Ісламська держава” угруповання “Абу Саяф”. Урядові війська намагаються зачистити місто від ісламістів та застосовують проти них авіацію. За останніми даними військових, вдалося вбити 61 ісламіста.
Як повідомляв УНН, армія Сирії відновила контроль над рядом селищ в провінціях Хомс і Алеппо.