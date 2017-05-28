В Филиппинах около ста погибших в результате боев между исламистами и армией

Сообщается, что среди жертв противостояния - не менее 18 гражданских, 13 военных и четверо полицейских.

Отмечается, что бои идут за город Марави с населением в 200 000 жителей, которое несколько дней назад захватили отряды близкого к террористической организации "Исламское государство" группировки "Абу Сайяф". Правительственные войска пытаются зачистить город от исламистов и применяют против них авиацию. По последним данным военных, удалось убить 61 исламиста.

Как сообщал УНН, армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо.