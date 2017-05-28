В Филиппинах около ста погибших в результате боев между исламистами и армией
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В результате боев между подразделениями вооруженных сил Филиппин и отрядами исламистов, продолжаются с 24 мая на острове Минданао, погибли уже около ста человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Сообщается, что среди жертв противостояния - не менее 18 гражданских, 13 военных и четверо полицейских.
Отмечается, что бои идут за город Марави с населением в 200 000 жителей, которое несколько дней назад захватили отряды близкого к террористической организации "Исламское государство" группировки "Абу Сайяф". Правительственные войска пытаются зачистить город от исламистов и применяют против них авиацию. По последним данным военных, удалось убить 61 исламиста.
Как сообщал УНН, армия Сирии восстановила контроль над рядом поселков в провинциях Хомс и Алеппо.