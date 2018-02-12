У "фермера" на Київщині вилучили більше 100 саморобних вибухових пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. На Київщині затримали фермера, у якого вилучили більше 100 саморобних вибухових пристроїв. Про це повідомив у Facebook перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Декілька днів тому працівники кримінальної поліції Київщини затримали дійсно „простого фермера“. За результатами обшуку у цього „аграрія“ було вилучено більше 100 саморобних вибухових пристроїв, пляшки з невідомою легкозаймистою речовиною, марихуана у великій кількості”, — написав В.Аброськін.
Як повідомляв УНН, 10 лютого в Солом’янському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля кафе.