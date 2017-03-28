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У ФДМУ сподіваються, що законопроект про приватизацію потрапить до ВР у першому півріччі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Планується, що у першому півріччі цього року у парламент буде переданий законопроект, який “розморозить” приватизацію об’єктів. Про це на сьогоднішній прес-конференції заявив Голова Фонду Державного майна України Ігор Білоус, передає кореспондент УНН.

“Законопроект вже відправлений в різні міністерства на погодження. Ми будемо сприяти просуванню в Кабінеті міністрів цього закону якомога швидше для того щоб він, дай Бог, у першому півріччі вже потрапив у парламент, в профільний комітет і щоб ми почали там професійні обговорення”, — сказав І.Білоус.

За його словами уся велика приватизація, згідно з цим законом і більша частина малої приватизації, згідно з цим законом, має відбутися до 2020 року.

“Власне кажучи, це й є мета цього закону”, — зазначив І.Білоус.

“Крім того, цей закон зніме дуже багато критеріїв і фактично розморозить приватизацію тих підприємств, які сьогодні заборонено до приватизації”, — зазначив І.Білоус.

Як повідомляв УНН, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов закликав парламентарів підтримати законопроект, який дозволить почати в Україні активну приватизацію.

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