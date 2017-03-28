В ФГИУ надеются, что законопроект о приватизации попадет в ВР в первом полугодии

"Законопроект уже отправлен в различные министерства на согласование. Мы будем способствовать продвижению в Кабинете министров этого закона как можно скорее для того чтобы он, дай Бог, в первом полугодии уже попал в парламент, в профильный комитет и чтобы мы начали там профессиональные обсуждения", - сказал И.Билоус.

По его словам, вся большая приватизация, согласно этому закону и большая часть малой приватизации, согласно этому закону, должен состояться до 2020 года.

"Собственно говоря, это и есть цель этого закона", - отметил И.Билоус.

"Кроме того, этот закон снимет очень много критериев и фактически разморозит приватизацию тех предприятий, которые сегодня запрещены к приватизации", - отметил И.Билоус.

Как сообщал УНН, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов призвал парламентариев поддержать законопроект, который позволит начать в Украине активную приватизацию.