ФБР оприлюднили нові фото теракту Пентагону з 11 вересня 2001 р.
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США опублікувало раніше невідомі фотографії наслідків атаки на Пентагон у ході терактів 11 вересня 2001 року, передає УНН.
Серія з 27 фотографій демонструє руйнування, уламки пасажирського лайнера і роботу рятувальників. В результаті цього теракту загинули 189 осіб.
Нагадаємо, що 11 вересня 2001 року терористи Аль-Каїди викрали чотири пасажирські авіалайнери. Два з цих літаків вони спрямували в будівлю Всесвітнього торгового центру, інший літак врізався в будівлю Пентагону у Вашингтоні, округ Колумбія, а четвертий літак розбився в полі у Пенсільванії.
Крім 19 терористів, в результаті атак загинуло 2 тис. 977 осіб, ще 24 вважаються зниклими безвісти.
Як повідомляв УНН, громадянка США, чоловік якої загинув під час терактів 11 вересня 2001 року, подала в суд на Саудівську Аравію, звинувативши владу королівства в підтримці терористичної мережі “Аль-Каїда”.