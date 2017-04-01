В ФБР обнародовали новые фото последствий теракта Пентагона по 11 сентября 2001

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 78553 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111428 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169699 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124795 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121880 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115261 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106148 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107380 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103827 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 160242 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ФБР обнародовали новые фото последствий теракта Пентагона по 11 сентября 2001

В ФБР обнародовали новые фото последствий теракта Пентагона по 11 сентября 2001

Киев  •  УНН

 • 58821 просмотра

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало ранее неизвестные фотографии последствий атаки на Пентагон в ходе терактов 11 сентября 2001 года, передает.

Серия из 27 фотографий демонстрирует разрушения, обломки пассажирского лайнера и работу спасателей. В результате этого теракта погибли 189 человек.

Напомним, что 11 сентября 2001 террористы Аль-Каиды похитили четыре пассажирских авиалайнера. Два из этих самолетов они направили в здание Всемирного торгового центра, другой самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, округ Колумбия, а четвертый самолет разбился в поле в Пенсильвании.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2 тыс. 977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНН, гражданка США, муж которой погиб во время терактов 11 сентября 2001 года, подала в суд на Саудовскую Аравию , обвинив власть королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида".

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