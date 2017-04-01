В ФБР обнародовали новые фото последствий теракта Пентагона по 11 сентября 2001

Серия из 27 фотографий демонстрирует разрушения, обломки пассажирского лайнера и работу спасателей. В результате этого теракта погибли 189 человек.

Напомним, что 11 сентября 2001 террористы Аль-Каиды похитили четыре пассажирских авиалайнера. Два из этих самолетов они направили в здание Всемирного торгового центра, другой самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне, округ Колумбия, а четвертый самолет разбился в поле в Пенсильвании.

Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2 тыс. 977 человек, еще 24 считаются пропавшими без вести.

Как сообщал УНН, гражданка США, муж которой погиб во время терактов 11 сентября 2001 года, подала в суд на Саудовскую Аравию , обвинив власть королевства в поддержке террористической сети "Аль-Каида".