У фамільному маєтку принцеси Діани знайшли артефакти неандертальців

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Спочатку на території маєтку принцеси Діани, розташованому на північний захід від центру Лондона, сподівалися знайти місце середньовічного селища, яке покинули після чуми у 14 столітті.

Археологи спиралися на припущенням покійного графа Спенсера, батька Діани. Він вважав, що поселення розташоване за 914 м на захід від їхнього маєтку.

Однак група археологів виявила свідчення поселення часів палеоліту, яке було домом для групи неандертальців. Вуглецеве датування різьблених мушель, виявлених на цьому місці, свідчить, що їм не менше ніж 40 тисяч років.

Додамо

Неандертальці жили у Великій Британії ще 400 тис. років тому. Є археологічні дані, які засвідчують, що неандертальці повернулися до країни приблизно 30–50 тис. років тому, коли почали відступати льодовики.

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