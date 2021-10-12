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В фамильном поместье принцессы Дианы нашли артефакты неандертальцев

Киев  •  УНН

 • 21142 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. В Олторп, фамильном поместье покойной принцессы Дианы, археологи нашли обработанные части морских ракушек, которым как минимум 40 тысяч лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ancient Origins.

Детали

Сначала на территории поместья принцессы Дианы, расположенном на северо-запад от центра Лондона, надеялись найти место средневекового поселка, который покинули после чумы в 14 веке.

Археологи опирались на догадки покойного графа Спенсера, отца Дианы. Он считал, что поселение расположено в 914 м к западу от их поместья.

Однако группа археологов обнаружила свидетельства поселения времен палеолита, которое было домом для группы неандертальцев. Углеродное датирование резных ракушек, обнаруженных на этом месте, говорит о том, что им не менее 40 тысяч лет.

Добавим

Неандертальцы жили в Великобритании еще 400 тыс. лет назад. Есть археологические данные, которые свидетельствуют о том, что неандертальцы вернулись в страну примерно 30–50 тыс. лет назад, когда начали отступать ледники.

Напомним

Израильские археологи обнаружили самую большую в мире винодельню византийской эпохи.

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