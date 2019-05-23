У Facebook зник доступ до сторінки Адміністрації Президента

Так, при спробі відкрити сторінку "Адміністрація Президента України", з'являється повідомлення: "Вибачте, цей матеріал зараз недоступний. Можливо посилання, за яким ви перейшли, застаріло або сторінка доступна для перегляду аудиторії, до якої ви не належите".

Додамо, саме на цю сторінку у Facebook здійснюється перехід з сайту офіційного інтернет-представництва Президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, у першої леді України з’явилася сторінка в Instagram.