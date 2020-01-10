У Facebook та Instagram можна буде регулювати кількість політичної реклами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Американська компанія Facebook надасть користувачам соцмережі можливість регулювати кількість політичної і соціальної реклами в стрічках Instagram та Facebook. Про це компанія повідомила на своєму сайті, передає УНН.
"Нові функції дозволять людям бачити менше політичної реклами та оголошень щодо соціальних питань у Facebook та Instagram", - повідомили у компанії.
Розробники зазначили, що вирішили зосередитись саме на цьому варіанті – дати вибір, бачити чи не бачити подібні оголошення, у той час як багато інших сервісів, наприклад Twitter, взагалі прибрали політичну рекламу.
У компанії стверджують, що відповідна опція повинна з'явитися у першій чверті 2020 року, і з часом охопити користувачів з усього світу.
Нагадаємо, що Twitter протестує функцію блокування відповідей на твіт.