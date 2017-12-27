У Джими змінився партнер по біатлонній Різдвяній гонці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У біатлоністки Юлії Джими з'явився новий партнер для участі в Різдвяній гонці, яка пройде в Гельзенкірхені (Німеччина), повідомляє УНН з посиланням на сторінку UA:Біатлон в Facebook та ФБУ.
Замість Якова Фака зі Словенії в парі з українкою змагатиметься бельгійський біатлоніст Міхаель Рьош. Президент Федерації біатлону Володимир Бринзак повідомив, що заміна сталася через хворобу словенського біатлоніста.
Зауважимо, що Рьош – олімпійський чемпіон 2006 року. Він здобув перемогу в естафеті у складі збірної Німеччини.
Нагадаємо, що Джима буде єдиною представницею України в Різдвяній гонці.