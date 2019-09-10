У Дюссельдорфі в результаті пожежі в лікарні постраждали більше 70 осіб, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Одна людина загинула, не менше 72 постраждали в результаті пожежі в одній з лікарень Дюссельдорфа. Про це повідомило у вівторок німецьке видання Focus, пише УНН.
За його даними, вогонь спалахнув пізно ввечері в понеділок в одній з палат на другому поверсі клініки MHD (Marien Hospital Duesseldorf), розташованої в районі Пемпельфорт. Дим швидко поширився по поверхах будівлі. Врятувати 77-річного пацієнта не вдалося.
Стан сімох людей оцінюється як вкрай важкий. Більшість потерпілих отруїлися продуктами горіння. До теперішнього моменту пожежу загасили, її причина наразі невідома.
Як повідомляв УНН, у США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини.