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У Дюссельдорфі в результаті пожежі в лікарні постраждали більше 70 осіб, є загиблий

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Одна людина загинула, не менше 72 постраждали в результаті пожежі в одній з лікарень Дюссельдорфа. Про це повідомило у вівторок німецьке видання Focus, пише УНН.

За його даними, вогонь спалахнув пізно ввечері в понеділок в одній з палат на другому поверсі клініки MHD (Marien Hospital Duesseldorf), розташованої в районі Пемпельфорт. Дим швидко поширився по поверхах будівлі. Врятувати 77-річного пацієнта не вдалося.

Стан сімох людей оцінюється як вкрай важкий. Більшість потерпілих отруїлися продуктами горіння. До теперішнього моменту пожежу загасили, її причина наразі невідома.

Як повідомляв УНН, у США біля узбережжя Каліфорнії в результаті пожежі на човні загинуло щонайменше 34 людини.

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