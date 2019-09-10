В Дюссельдорфе в результате пожара в больнице пострадали более 70 человек, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Один человек погиб, не менее 72 пострадали в результате пожара в одной из больниц Дюссельдорфа. Об этом сообщило во вторник немецкое издание Focus, пишет УНН.
По его данным, огонь вспыхнул поздно вечером в понедельник в одной из палат на втором этаже клиники MHD (Marien Hospital Duesseldorf), расположенной в районе Пемпельфорт. Дым быстро распространился по этажам здания. Спасти 77-летнего пациента не удалось.
Состояние семерых человек оценивается как крайне тяжелое. Большинство пострадавших отравились продуктами горения. К настоящему моменту пожар потушен, его причина пока неизвестна.
Как сообщал УНН, в США у побережья Калифорнии в результате пожара на лодке погибли по меньшей мере 34 человека.