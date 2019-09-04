У дворі будинку ректора Тернопільського університету стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Сьогодні на подвір’ї будинку ректора одного з тернопільських університетів стався вибух, внаслідок якого постраждав ректор та його дружина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Тернопільської області.
В поліції повідомили, що “4 вересня о 7.50 до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи районної поліції, ГУНП, кінологічна, вибухотехнічна служби, лабораторія НДЕКЦ та криміналісти”.
Поліцейські попередньо встановили, що на подвір’ї приватного будинку, у якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя зі своє дружиною, стався вибух. Внаслідок цього мешканці отримали поранення. Потерпілих доставили до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом вибухова політравма.
“Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії”, — повідомили в поліції.
Як передавав УНН, поліцейські Івано-Франківська з’ясовують обставини вибуху, у результаті якого загинули двоє людей.