Во дворе дома ректора Тернопольского университета произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня во дворе дома ректора одного из тернопольских университетов произошел взрыв, в результате которого пострадал ректор и его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.
В полиции сообщили, что “4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты”.
Полицейские предварительно установили, что во дворе частного дома, в котором проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя со свое женой, произошел взрыв. В результате жители получили ранения. Пострадавших доставили в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.
“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия”, — сообщили в полиции.
Как сообщал УНН, полицейские Ивано-Франковска выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека.