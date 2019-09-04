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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 106605 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119379 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110999 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117213 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123435 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149975 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149799 просмотра

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Во дворе дома ректора Тернопольского университета произошел взрыв, есть пострадавшие

Во дворе дома ректора Тернопольского университета произошел взрыв, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 11773 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Сегодня во дворе дома ректора одного из тернопольских университетов произошел взрыв, в результате которого пострадал ректор и его жена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

В полиции сообщили, что “4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты”.

Полицейские предварительно установили, что во дворе частного дома, в котором проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя со свое женой, произошел взрыв. В результате жители получили ранения. Пострадавших доставили в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывная политравма.

“Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия”, — сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, полицейские Ивано-Франковска выясняют обстоятельства взрыва, в результате которого погибли два человека.

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