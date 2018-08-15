У двох регіонах України очікується підйом рівнів води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На водоймах України очікується зміна гідрологічної ситуації у період з 15 до 17 серпня. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"15-17 серпня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) очікується підйом рівнів води на 0,2-1 м над рівнями на 8:00 14 серпня без негативних наслідків", - попередили у ДСНС, посилаючись на Укргідрометцентр.
Крім того, при сильних зливах сьогодні можливе формування значного місцевого стоку. А в горах існує загроза утворення окремих селевих потоків.
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Нагадаємо, понад 30 тисяч жителів провінції Хейлунцзян, у північно-східному Китаї, постраждали від повеней, викликаних проливними дощами.