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В двух регионах Украины ожидается подъем уровней воды в реках

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 августа. УНН. На водоемах Украины ожидается изменение гидрологической ситуации в период с 15 по 17 августа. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

В двух регионах Украины ожидается подъем уровней воды в реках

"15-17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 14 августа без негативных последствий", - предупредили в ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Кроме того, при сильных ливнях сегодня возможно формирование значительного местного стока. А в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

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Напомним, более 30 тысяч жителей провинции Хэйлунцзян, в северо-восточном Китае, пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.

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