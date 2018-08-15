В двух регионах Украины ожидается подъем уровней воды в реках

"15-17 августа на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 8:00 14 августа без негативных последствий", - предупредили в ГСЧС, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Кроме того, при сильных ливнях сегодня возможно формирование значительного местного стока. А в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков.

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Напомним, более 30 тысяч жителей провинции Хэйлунцзян, в северо-восточном Китае, пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями.