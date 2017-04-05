У двох областях України знову зафіксовано спалахи АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Вінницькій та Миколаївській областях зафіксовано спалахи африканської чуми свиней (АЧС). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
"Відповідно до інформації головних управлінь Держпродспоживслужби у Вінницькій та Миколаївській областях 02.04.2017 в особистих підсобних господарствах громадян в с. Мар’янівка Барського району Вінницької області та с. Козирка Очаківського району Миколаївської області було зареєстровано захворювання та загибель свиней", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу було встановлено діагноз - африканська чума свиней.
Наразі в осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Нагадаємо, нова інструкція щодо боротьби з АЧС досі не затверджена.
А фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней.
Як повідомляв УНН, за словами С.Тригубенка, профільні відомства лишили фермерів сам на сам з катастрофічними наслідками АЧС.