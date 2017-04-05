В двух областях Украины вновь зафиксированы вспышки АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Винницкой и Николаевской областях зафиксированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
"Согласно информации главных управлений Госпотребслужбы в Винницкой и Николаевской областях 02.04.2017 в личных подсобных хозяйствах граждан в с. Марьяновка Барского района Винницкой области и с. Козырка Очаковского района Николаевской области было зарегистрировано заболевание и гибель свиней", - говорится в сообщении .
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Как отмечается, при исследовании отобранных проб биоматериала был установлен диагноз - африканская чума свиней.
Сейчас в очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.
Напомним, новая инструкция по борьбе с АЧС до сих пор не утверждена .
А фермеры Киевщины до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней .
Как сообщал УНН, по словам С.Тригубенко, профильные ведомства оставили фермеров наедине с катастрофическими последствиями АЧС .