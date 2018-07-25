У двох областях України очікується підвищення рівня води у річках
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, впродовж 25 липня на гірських притоках Днiстра (Львівська, Івано-Франківська області) очiкується продовження пiдйому piвнiв води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Сьогодні на гірських притоках Днiстра (Львівська, Івано-Франківська області) очiкується продовження пiдйому piвнiв води
над фактичними рівнями станом на 16 год 24 липня:
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- в межах Львiвської областi на 0.5-1.5 м
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- в межах Iвано-Франкiвської областi на 1-2 м.
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Мiсцями можливе затоплення заплав, сільськогосподарських угiдь. В окремих районах Iвано-Франкiвської областi не виключене досягнення вiдмiток початкового затоплення прирiчкових будівель, господарських об'єктів. Можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селевих потоків.
25 - 26 липня в Днiстрi на дiлянцi Галич - Заліщики очiкується формування дощового паводку з підйомом рiвнiв води на 2 - 3 м над поточними рiвнями на 08 год 24 липня, без загрози негативних наслiдкiв.
Нагадаємо, за даними УкрГідрометцентру, 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с.
Як повідомляв УНН, сьогодні з ранку у п'ятьох областях України знеструмлено 66 населених пунктів через ускладнення погодних умов.