В двух областях Украины ожидается повышение уровня воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. По данным Укргидрометцентра, в течение 25 июля на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня на горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается продолжение подъема уровней воды
над фактическими уровнями по состоянию на 16 часов 24 июля:
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- в пределах Львовской области на 0.5-1.5 м
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- в пределах Ивано-Франковской области на 1-2 м.
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Местами возможно затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. В отдельных районах Ивано-Франковской области не исключено достижение отметок начального затопления приречных зданий, хозяйственных объектов. Возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах угроза образования селевых потоков.
25 - 26 июля в Днестре на участке Галич - Залещики ожидается формирование дождевого паводка с подъемом уровней воды на 2 - 3 м над текущими уровнями на 08 ч 24 июля, без угрозы негативных последствий.
Напомним, по данным Укргидрометцентра, 25 июля в Украине грозы, кроме западной части, в отдельных районах град и шквалы ветра 15-20 м/с.
Как сообщал УНН, сегодня с утра в пяти областях Украины обесточены 66 населенных пунктов из-за осложнения погодных условий.