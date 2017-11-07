У двір приватного будинку в Рівному кинули гранату

Від вибуху ніхто не постраждав, адже господарів вдома не було.

Уламки гранати пошкодили двері у гараж і частину стіни будинку.

Рештки вибухового пристрою відправили на експертизу.

Нагадаємо, 6 листопада на Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи.