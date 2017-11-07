У двір приватного будинку в Рівному кинули гранату
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Опівночі в дворі триповерхового будинку на вулиці Клима Савури пролунав вибух. Невідомі кинули бойову гранату РГД-5. Про це повідомили у відділі комунікації управління Національної поліції у Рівненській області, передає УНН.
Від вибуху ніхто не постраждав, адже господарів вдома не було.
Уламки гранати пошкодили двері у гараж і частину стіни будинку.
Рештки вибухового пристрою відправили на експертизу.
Нагадаємо, 6 листопада на Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи.