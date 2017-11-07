Во двор частного дома в Ровно бросили гранату

От взрыва никто не пострадал, по скольку хозяев дома не было.

Обломки гранаты повредили двери в гараж и часть стены дома.

Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу.

Напомним, 6 ноября в Ровенской через ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы.