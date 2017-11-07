Во двор частного дома в Ровно бросили гранату
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В полночь во дворе трехэтажного дома на улице Клима Савура прогремел взрыв. Неизвестные бросили боевую гранату РГД-5. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Национальной полиции в Ровенской области, передает УНН.
От взрыва никто не пострадал, по скольку хозяев дома не было.
Обломки гранаты повредили двери в гараж и часть стены дома.
Остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу.
Напомним, 6 ноября в Ровенской через ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы.