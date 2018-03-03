У Дубліні поліцейські затримували правопорушників, граючись з ними у сніжки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Двоє ірландських поліцейських, замість затримувати правопорушників, влаштували з ними бій сніжками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.
Поліцейських викликали, аби вони заарештували двох молодих людей, які кидали сніжки по місцевих будинках. Але поки правоохоронці піднялись по сходах до бешкетників на четвертий поверх, ті вже опинились внизу.
Підозрювані почали кидати сніжки по нещасних поліцейських, які спочатку виглядали роздратованими. Але потім почали кидати сніжки у відповідь.
Зрештою забава закінчується, офіцери спускаються вниз, щоб зловити таки чоловіків, але вони вже зникли.
Пані Спітер, яка опублікувала кліп на Facebook, повідомила, що сніговий бій тривав від двох до трьох хвилин і що таке може бути “лише в Ірландії!”
Відео зібрало понад 600 000 переглядів з моменту його розміщення вчора - пише видання.