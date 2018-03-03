В Дублине полицейские задерживали правонарушителей, играя с ними в снежки

Полицейских вызвали, чтобы они арестовали двух молодых людей, которые бросали снежки по местным дома. Но пока правоохранители поднялись по лестнице к дебоширам на четвертый этаж, те уже оказались внизу.

Подозреваемые начали бросать снежки по несчастным полицейским, которые сначала выглядели раздраженными. Но потом начали бросать снежки в ответ.

В конце концов забава заканчивается, офицеры спускаются вниз, чтобы поймать таки мужчин, но те уже исчезли.

Госпожа Спитер, которая опубликовала клип на Facebook, сообщила, что снежный бой длился от двух до трех минут и что такое возможно "только в Ирландии!"

Видео собрало более 600 000 просмотров с момента его размещения вчера - пишет издание.