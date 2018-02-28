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У ДТП в Польщі загинули чотири українці

У ДТП в Польщі загинули чотири українці

Київ • УНН

 • 23315 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У результаті зіткнення легкового автомобіля і рейкового автобуса у вівторок увечері в Опольському воєводстві в Польщі загинули чотири українці. Про це повідомив представник поліції міста Ополє Даріуш Святчак, передає УНН з посиланням на TVN24.

"Чотири людини загинули в результаті зіткнення легкового автомобіля з рейковим автобусом у вівторок увечері в Хмеловіце", - повідомив черговий офіцер відділення пожежної служби в Ополє.

Аварія сталася на нерегульованому переїзді на залізничній ділянці Ополє-Шидлув. Повідомлення про ДТП влада отримала після 19 години за місцевим часом.

Автомобіль Volkswagen, в якому перебували чоловік і три жінки, в'їхав на залізничний переїзд, де не було відповідних знаків, на якому рейковий автобус і в'їхав в автомобіль. Всі люди, які були в автомобілі, загинули. Жертв серед пасажирів рейкового автобуса не було. Всі жертви, як повідомляється, - громадяни України.

"Загинув чоловік, водій транспортного засобу, і троє пасажирів. Ми знаємо, що всі вони були громадянами України віком від 20 до 60 років", - сказав представник поліції Ополє Даріуш Святчак.

Причини аварії будуть з'ясовуватися поліцією під наглядом прокуратури.

Нагадаємо, президент Польщі потрапив в ДТП через негоду.

Українські Національні Новини

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