В ДТП в Польше погибли четыре украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В результате столкновения легкового автомобиля и рельсового автобуса во вторник вечером в Опольском воеводстве в Польше погибли четыре украинца. Об этом сообщил представитель полиции города Ополе Дариуш Святчак, передает УНН со ссылкой на TVN24.
"Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом во вторник вечером в Хмеловице", - сообщил дежурный офицер.
Авария произошла на нерегулируемом переезде на железнодорожном участке Ополе-Шидлув. Сообщение о ДТП власти получили после 19 часов по местному времени.
Автомобиль Volkswagen, в котором находились мужчина и три женщины, въехал на железнодорожный переезд, где не было соответствующих знаков, где рельсовый автобус и въехал в автомобиль. Все люди, которые были в автомобиле, погибли. Жертв среди пассажиров рельсового автобуса не было. Все жертвы, как сообщается, - граждане Украины.
"Погиб мужчина, водитель транспортного средства, и трое пассажиров. Мы знаем, что все они были гражданами Украины в возрасте от 20 до 60 лет", - сказал представитель полиции Ополе Дариуш Святчак.
Причины аварии будут выясняться полицией под наблюдением прокуратуры.
Напомним, президент Польши попал в ДТП из-за непогоды.