В ДТП в Польше погибли четыре украинца

"Четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с рельсовым автобусом во вторник вечером в Хмеловице", - сообщил дежурный офицер.

Авария произошла на нерегулируемом переезде на железнодорожном участке Ополе-Шидлув. Сообщение о ДТП власти получили после 19 часов по местному времени.

Автомобиль Volkswagen, в котором находились мужчина и три женщины, въехал на железнодорожный переезд, где не было соответствующих знаков, где рельсовый автобус и въехал в автомобиль. Все люди, которые были в автомобиле, погибли. Жертв среди пассажиров рельсового автобуса не было. Все жертвы, как сообщается, - граждане Украины.

"Погиб мужчина, водитель транспортного средства, и трое пассажиров. Мы знаем, что все они были гражданами Украины в возрасте от 20 до 60 лет", - сказал представитель полиции Ополе Дариуш Святчак.

Причины аварии будут выясняться полицией под наблюдением прокуратуры.

Напомним, президент Польши попал в ДТП из-за непогоды.