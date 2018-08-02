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У ДТП в Білорусі постраждали шість українців – МЗС

У ДТП в Білорусі постраждали шість українців – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Внаслідок ДТП з туристичним автобусом "Київ-Таллін" в Білорусі 6 українців отримали незначні травми. Про це УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.

"Постраждалим у ДТП в Білорусі 6 українцям було надано медичну допомогу, і з уваги на незначні травми вони продовжили подорож", - повідомив Кирилич.

Нагадаємо, туристичний автобус сполученням "Київ-Таллінн" перекинувся в Оршанском районі Білорусі. На борту автобуса перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії, ДТП сталася о 4.30 2 серпня.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Светочевка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік в кювет по ходу руху. Для оцінки фізичного стану в лікарню були доставлені 12 осіб.

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