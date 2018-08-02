У ДТП в Білорусі постраждали шість українців – МЗС

"Постраждалим у ДТП в Білорусі 6 українцям було надано медичну допомогу, і з уваги на незначні травми вони продовжили подорож", - повідомив Кирилич.



Нагадаємо, туристичний автобус сполученням "Київ-Таллінн" перекинувся в Оршанском районі Білорусі. На борту автобуса перебували 53 людини - громадяни України, Молдови та Росії, ДТП сталася о 4.30 2 серпня.



За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і на 186-му км автодороги М8 біля села Светочевка наїхав на світлову опору, після чого автобус перекинувся на бік в кювет по ходу руху. Для оцінки фізичного стану в лікарню були доставлені 12 осіб.



