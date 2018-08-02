В ДТП в Беларуси пострадали шесть украинцев - МИД

"Пострадавшим в ДТП в Беларуси 6 украинцам была оказана медицинская помощь, и ввиду незначительных травм они продолжили путешествие", - сообщил Кирилич.



Напомним, туристический автобус сообщением "Киев-Таллинн" перевернулся в Оршанском районе Беларуси. На борту автобуса находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, ДТП произошло в 4.30 2 августа.



По предварительной информации, водитель заснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле села Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус перевернулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек.



