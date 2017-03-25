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У ДТП під Одесою загинуло двоє людей

У ДТП під Одесою загинуло двоє людей

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 25 березня. УНН. Вчора, 24 березня, в 30-ти кілометрах від Одеси сталася смертельна ДТП. Біля повороту на Отрадове лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.

В автомобілі марки Daewoo загинули дві жінки — водій і пасажир.

Ще одного пасажира каретою "швидкої" забрали до лікарні. Удар був такої сили, що автомобіль Peugeot викинуло на узбіччя, після чого він загорівся. До приїзду рятувальників, очевидці події допомогли дістати дівчину з палаючої автівки і відвести людей на безпечну відстань.

Нагадаємо, через ДТП на автодорозі “Львів-Тернопіль” загинули двоє осіб.

ДТП сталася у п’ятницю близько 18:10 поблизу с.Тарасівка Пустомитівського району. Зіткнулись два легковики.

Українські Національні Новини

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