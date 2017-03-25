У ДТП під Одесою загинуло двоє людей
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 березня. УНН. Вчора, 24 березня, в 30-ти кілометрах від Одеси сталася смертельна ДТП. Біля повороту на Отрадове лоб в лоб зіткнулися два автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДСНС в Одеській області.
В автомобілі марки Daewoo загинули дві жінки — водій і пасажир.
Ще одного пасажира каретою "швидкої" забрали до лікарні. Удар був такої сили, що автомобіль Peugeot викинуло на узбіччя, після чого він загорівся. До приїзду рятувальників, очевидці події допомогли дістати дівчину з палаючої автівки і відвести людей на безпечну відстань.
Нагадаємо, через ДТП на автодорозі “Львів-Тернопіль” загинули двоє осіб.
ДТП сталася у п’ятницю близько 18:10 поблизу с.Тарасівка Пустомитівського району. Зіткнулись два легковики.