В ДТП под Одессой погибли два человека

В автомобиле марки Daewoo погибли две женщины - водитель и пассажир.

Еще одного пассажира карета "скорой" забрала в больницу. Удар был такой силы, что автомобиль Peugeot выбросило на обочину, после чего он загорелся. До приезда спасателей, очевидцы происшествия помогли достать девушку из горящей машины и отвести людей на безопасное расстояние.

Напомним, из-за ДТП на автодороге "Львов-Тернополь" погибли два человека.

ДТП произошло в пятницу около 18:10 вблизи с.Тарасовка Пустомытовского района. Столкнулись две легковушки.