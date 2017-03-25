В ДТП под Одессой погибли два человека
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 марта. УНН. Вчера, 24 марта, в 30-ти километрах от Одессы произошла смертельная ДТП. У поворота на Отрадово лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ДСНС в Одесской области.
В автомобиле марки Daewoo погибли две женщины - водитель и пассажир.
Еще одного пассажира карета "скорой" забрала в больницу. Удар был такой силы, что автомобиль Peugeot выбросило на обочину, после чего он загорелся. До приезда спасателей, очевидцы происшествия помогли достать девушку из горящей машины и отвести людей на безопасное расстояние.
Напомним, из-за ДТП на автодороге "Львов-Тернополь" погибли два человека.
ДТП произошло в пятницу около 18:10 вблизи с.Тарасовка Пустомытовского района. Столкнулись две легковушки.