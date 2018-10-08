У ДТП на Львівщині загинуло тримісячне немовля

ДТП сталося сьогодні близько 11:30 неподалік села Угерсько Стрийського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі "Мерседес", яким керував 35-річний мешканець Харківської області, та "Фольксваген", за кермом якого перебував 33-річний мешканець Закарпаття. У "Фольксвагені", окрім водія, перебували його 30-річна дружина та двоє дітей – дівчаток: старша віком 7 років та молодша – тримісячна. Усі вони отримали тілесні ушкодження. Немовля від отриманих травм померло у лікарні", – повідомили у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Харкові п’яний водій збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині. Внаслідок ДТП п’ятимісячне немовля від отриманих травм загинуло на місці.