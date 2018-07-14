ДТП у Харкові: загинула п'ятимісячна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У результаті ДТП, що сталася сьогодні ввечері у Харкові загинула п’ятимісячна дитина.
Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, передає УНН з посиланням на Facebook-сторінку нардепа Антона Геращенко.
“Знову в Харкові п’яний водій повіз до нестями п’яних дружків додому після відпочинку за містом. І збив на пішохідному переході дитячу коляску з дитиною всередині. 5-місячне немовля загинув від отриманих травм на місці”, — йдеться у повідомленні.
Водій затриманий патрульної поліцією і відправлений на огляд, після чого його буде затримано.
Як повідомляв УНН, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.
Прокурор Закарпатської області повідомив голові РДА про підозру.