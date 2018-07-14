ДТП в Харькове: погиб пятимесячный ребенок

“Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте”, — говорится в сообщении.

Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на осмотр, после чего он будет задержан.

Как сообщал УНН, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.

Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.