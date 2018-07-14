ДТП в Харькове: погиб пятимесячный ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В результате ДТП, произошедшего сегодня вечером в Харькове погиб пятимесячный ребенок.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу нардепа Антона Геращенко.
“Опять в Харькове пьяный водитель повёз мертвецки пьяных дружков домой после отдыха за городом. И сбил на пешеходном переходе детскую коляску с ребёнком внутри. 5-месячный младенец погиб от полученных травм на месте”, — говорится в сообщении.
Водитель задержан патрульной полицией и отправлен на осмотр, после чего он будет задержан.
Как сообщал УНН, председатель Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.
Прокурор Закарпатской области сообщил председателю РГА о подозрении.