У ДТП на Хмельниччині загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Хмельницькій області автомобіль сьогодні вночі врізався в електроопору і перекинувся, внаслідок чого загинуло чотири людини, передає УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
Повідомляється, що аварія сталася 22 вересня близько 02:00 години на автодорозі неподалік с. Новосілка.
"25-річний водій автомобіля Ford Mondeo не впорався з керуванням та допустив зіткнення транспортного засобу з електроопорою з подальшим його перекиданням. В результаті ДТП четверо пасажирів машини, які сиділи на задньому сидінні, 1985, 1991, 1998 та 2001 років народження, загинули на місці події. Усі вони були жителями Деражні та Деражнянського району", - йдеться в повідомленні.
Водій Ford Mondeo, за даними поліції, отримав політравми та госпіталізований до місцевої лікарні. Ще один 28-річний пасажир не постраждав.
"За попередніми даними, водій транспортного засобу перебував у стані алкогольного сп'яніння", - повідомили у поліції.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 КК України - Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Нагадаємо, у Запорізькій області вантажівка зіткнулась з легковиком, троє людей загинуло.