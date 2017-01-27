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У ДТП на Хмельниччині загинула одна людина, троє постраждали

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 січня. УНН. ДТП за участю автомобілів "ВАЗ" і "Рено" сталась на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу села Скаржинці на Хмельниччині. Внаслідок зіткнення двох автомобілів одна люлина загинула, ще троє отримали травми різного ступеня важкості. Про це кореспонденту УНН повідомили у СК ГУ НПУ у Хмельницькій області.

За інформацією правоохоронців,"поблизу с.Скаржинці автомобіль "Рено Кенго" виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем "ВАЗ 21099". Внаслідок зіткнення на місці події загинув 46-річний водій автомобіля "Рено". 61-річна пасажирка цього ж автомобіля отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої ЧМТ, скальпованої рани лобної ділянки голови. 41-річний водій автомобіля "ВАЗ" отримав травми у вигляді забійної рани коліна і ЗЧМТ. Ще один пасажир автомобіля "ВАЗ" також травмувався. У нього перелом ребер.

Як повідомили у відомстві, усіх постраждалих госпіталізовано до травматологічного відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) ККУ.

Нагадаємо, як повідомляв УННвинуватця смертельної ДТП засудили до дев'яти років.

Українські Національні Новини

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